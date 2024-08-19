Düzköy, Akçaabat, ve Tonya ilçelerinden yoğun katılımın olduğu etkinlik, coşkulu bir şekilde son bulurken, yaylada hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, ertesi sabah karşılaştıkları manzarayla adeta şoka uğradı. Yayla sakinleri, şenliğe katılanların çöplerini yaylaya bırakıp gitmesine tepki göstererek, “Böyle şenlik olmaz olsun” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Yayla sakinlerinden sert tepki

Yaylalarını sabah ineklerini otlatmak için kullanan yöre halkı, şenlik sonrası yaylada bırakılan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Plastik poşetler ve diğer atıklar, hayvancılık yapılan alanda büyük bir çevre ve sağlık riski oluşturuyor. Yayla sakinleri, bu duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğlenmek herkesin hakkı, ama yaylalarımızı bu şekilde kirletmek kabul edilemez. Bu atıklar hem hayvanlarımız hem de su kaynaklarımız için tehlike oluşturuyor," diyerek yetkililerden acil temizlik çalışması talep ettiler.

"Şenlik adı altında yaylalar kirletiliyor"

Yöre halkı, şenliklerin ardından oluşan kirliliğe karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini vurguladı. Yayladaki plastik atıkların, bir rüzgarla geniş alanlara yayılabileceğine dikkat çeken sakinler, hem çevre hem de sağlık açısından büyük risklerle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Böyle şenlik olmaz olsun" dediler. Yetkililerin acilen harekete geçmesi ve yaylayı eski temiz haline getirmesi gerektiği çağrısında bulundular.