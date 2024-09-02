Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktörlük için ilk olarak Fatih Tekke ile görüşülürken ibre Şenol Güneş'e döndü.

Başkan Ertuğrul Doğan bugün Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirecek. Trabzonspor taraftarının da Şenol Güneş'i takımın başında görmek istediği de gelen bilgiler arasında. Doğan, daha sonra yönetim kurulunu toplayarak bu görüşmeden çıkacak sonuçları paylaşacak ve değerlendirme yapılacak. Eğer görüşmede olumsuz bir durum olursa tekrardan Fatih Tekke'ye ibrenin dönebileceği ifade edildi.

Güneş'in Trabzonspor kariyeri

1993-1994 yılında yardımcı antrenörlükten A takım antrenörlüğüne yükselen Güneş 1997 yılına kadar Trabzonspor teknik adam koltuğunda oturdu. Bu yıllar içerisinde bordo mavililerin başında 150 maça çıkan Güneş, 2.14 maç başına puan ortalaması tutturmayı başardı. 1995'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 1997'de Trabzonspor'dan ayrıldı. Güneş, 2005 yılında kısa bir süre için Trabzonspor'a döndü ve daha sonra Güney Kore ekibi FC Seoul'un teknik direktörü oldu. Aralık 2009'da Trabzonspor'a üçüncü kez dönen Güneş, 2010 Türkiye Kupası ve 2010 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı ve 2010-11 sezonunu lig ikincisi olarak tamamladı.