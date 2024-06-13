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Yamaç paraşütü deneyimine ilişkin görüşlerini paylaşan Molchanov, "Ölüdeniz'in muhteşem manzarası ve Babadağ'ın sunduğu eşsiz uçuş deneyimi beni çok etkiledi. Denizlerin derinliklerinden gökyüzünün yükseklerine çıkmak harika bir duygu." dedi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metrelik pistine çıkan Molchanov, hazırlıkların ardından pilot Murat Binici ile yarım saatlik ucuşun ardından Belcekız Plajı'na indi.

MUĞLA (AA) - Yunanistan’da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenman için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan serbest dalış şampiyonu Alexey Molchanov , yamaç paraşütü yle uçuş yaptı.

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