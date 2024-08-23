Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan ve daha sonra İngiltere’ye taşınarak müzik kariyerine odaklanan Yereli, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada tepki çekti

Yereli'nin, sevgilisi Oğul Avcı ile Türk bayrağının altında sarmaş dolaş verdiği pozlar, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından saygısızlık olarak değerlendirildi. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırırken, "Gündeme gelmek için ne yapacağını şaşırdı" ve "Bayrağımıza saygısızlık yapıyor" gibi yorumlar öne çıktı.

Yereli, geçtiğimiz haftalarda da babasının mezarı başında sevgilisiyle birlikte verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Bu son paylaşımı ise, hem takipçileri hem de bayrak hassasiyeti taşıyan kullanıcılar tarafından büyük tepki topladı.

İşte bazı yorumlar...