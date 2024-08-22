İzmir Karşıyaka'da meydana gelen orman yangınlarında zarar gören hayvan barınaklarından kurtarılan hayvanlar, tedavi ve barınma amacı ile PAKO Hayvan Barınağı'na götürülmüşlerdir.

Ünlü sanatçı ve hayvansever Seren Serengil, kurtarılan hayvanların sahiplendirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve PatiCo işbirliği ile bir organizasyon düzenledi.

"Patili Perşembe" adı verilen ve bugün itibari ile her perşembe günü İzmir'de gerçekleşecek olan sokak hayvanlarını sahiplendirme etkinliğinin açılışına katılan Seren Serengil, Muhabir Kardelen Başol'un sorusunu yanıtladı.

"Belediyeleri ifşa edeceğiz!"

Sosyal medyayı aktif ve etkili bir şekilde kullanan ünlü isime, belediyeler ile ilgili paylaşımları sorulduğunda, "Sosyal medyada öldüren, uyutan belediyelere tepki göstermeye devam edeceğiz. Veterinerlerin sokaktan toplama yapmaları gerekirken, belediye işçileri topluyor. Hayatı boyunca iğne yapmamış kişilere köpekler veriliyor. Bu da yasaya aykırı. 2028'e kadar izin verildi. Barınağını geliştir, genişlet yap deniliyor. Ama toplamada bu acele niye şimdiden? Yeri olmayan bir barınak, topladığı köpekleri sizce nereye götürüyordur? Öldürmeye. Bu belediyeleri ifşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.