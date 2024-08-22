Seren Serengil İzmir Farkını Gösterdi

Ünlü televizyon sunucusu ve hayvansever Seren Serengil, İzmir’de düzenlenen hayvan sahiplendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, İzmir’in hayvan dostu yaklaşımına övgüler yağdırdı. Serengil, birçok belediyenin aksine İzmir’deki sahiplendirme sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve belediye başkanı eşi Öznur Tugay’ın desteklerinin bu başarının arkasında olduğunu vurguladı.

İzmir farkını gösterdi

Seren Serengil, İzmir’de gerçekleşen hayvan sahiplendirme etkinliği sırasında yaptığı açıklamalarda, etkinliğin çok başarılı geçtiğini belirtti. Serengil, "Ben Türkiye genelini geziyorum ve İzmir her zamanki gibi farkını gösterdi. Öznur hanımın, bir belediye başkanı eşi olarak bu kadar hayvansever olması, bizim için şansımıza ve lehimize oldu" dedi. Ayrıca, etkinlik süresince birçok hayvanın sahiplendirildiğini ve özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir destek aldıklarını söyledi.

Küçük ırklar tehlikede

Serengil, konuşmasında özellikle küçük ırk hayvanların büyük hayvanlarla aynı barınaklarda bulunmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekti. "Bu yasanın geri çekilmesi lazım. Küçük ırkların yaşam şartları gereği büyük hayvanlar ile bir arada olmaması gerek. Bunlar önlenmezse küçük ırklar ölecek" ifadelerini kullanan Serengil, bu konunun daha detaylı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Öznur Tugay’dan destek sözü

Etkinlikte söz alan Öznur Tugay ise, İzmir’de hayvanseverlik adına yapılan çalışmalara olan desteğini sürdüreceğini belirtti. Tugay, "Önce bir hayvansever olarak, sonra da bu şehrin başındaki kişinin yol arkadaşı olarak elimden ne geliyorsa her zaman yardımcı olacak ve yanınızda olacağım" diye konuştu. Tugay, etkinlikte yer alan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

PAKO Barınağı örneği

Seren Serengil ayrıca PAKO barınağındaki koşullardan övgüyle bahsetti. "Dün gördüğüm PAKO oldukça güzeldi. Sıkışık değil, tertemiz, personel yeterli, en azından bu süreci adam gibi tamamlıyorlar" dedi. Barınağın, hayvanların yaşam kalitesini yükselten bir örnek olduğunu belirten Serengil, halktan küçük yavrulara sahip çıkmaları için çağrıda bulundu.

Seren Serengil İzmir'den hayvan sahilendi mi?

Serengil, Niğde ve Konya barınaklarından sahiplendiği hayvanlar dışında İzmir'den de gözü görmeyen bir Dalmaçyalı'yı sahiplendiğini açıkladı. Elinde olsa hepsini evine götürmek istediğini söyleyen Seren Serengil, "En azından için rahat, Pako'nun içerisinde gölgelik alanları var. Tuvaletlerini yapabilecekleri toprak alanları bulunuyor. Diğer taraflarda hayvanlar tuvaletlerini yapıp üzerine yatmak zorunda kalıyorlar. Burası gayet temiz ve güzel olmasına rağmen esaret içindeleri. Yalvarıyorlar gözleri ile elleri ile 'Bizi buradan kurtarın' diye çünkü sonuç olarak esarette. Bu hayvanların zararının olmayanların mahallelerinde yaşatıp bakılması lazım. İzmir halkı onlara bakar, bugüne kadar baktılar zaten. Bunlar, Osmanlı zamanında zaten, mandacı denilen bir meslek vardı. Padişahlar onlara bütçe ayırırlarda, mahalle mahalle gezilir, hayvanları beslerlerdi. Burada da dışarıda kalanolar için mahalle görevlileri olabilir, hepsini içeri almak mümkün değil çünkü." ifadelerini kullandı.