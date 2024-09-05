Ünlü teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen düğününe, Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile katılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, Yalçın ve Çakır arasında bir aşk ilişkisi olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Düğünde sürpriz isimler

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile dünya evine girdiği düğün, ünlüler dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Sergen Yalçın oldu. Düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile gelen Yalçın'ın bu hamlesi, ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığı yönündeki söylentileri alevlendirdi.

"Gerek yok"

Düğünde gazetecilerin dikkatini çeken ikili, fotoğraf çekiminde sessiz kalmayı tercih etti. Sergen Yalçın, basın mensuplarının "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna kısa bir yanıt vererek, "Gerek yok" dedi ve hızlıca alandan uzaklaştı. Yalçın'ın bu tavrı, aşk iddialarına dair daha fazla spekülasyona yol açtı.

Yıllar önceki açıklama akıllara geldi

Sergen Yalçın ve Sezer Çakır, daha önce de kamuoyunun gündemine gelmiş ve aralarındaki ilişki hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Yalçın, yıllar önce bu iddialara karşı "Aşk yok, arkadaşız" açıklaması yapmış olsa da düğündeki görüntüleri, iddiaları yeniden canlandırdı.

Sezer Çakır’ın geçmişi

Sezer Çakır, bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giymiş olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olarak tanınıyor. Sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Çakır, düğünde de basına herhangi bir açıklama yapmadı.