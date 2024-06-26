Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün gece İstanbul'da konser veren sevgilisi Mert Demir'i yalnız bırakmadı. "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisindeki rol arkadaşlarıyla birlikte konsere giden Sarıkaya, sevgilisinin fotoğrafının olduğu bir tişört giyerek gece boyunca dans etti ve şarkılar söyledi.

Sevgilisinin gözlerine bakarak şarkı Söyledi

Son dönemde "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserine katılarak büyük destek verdi. Konsere, dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte giden Sarıkaya, Demir'in sahnede olduğu anlarda sevgilisinin gözlerine bakarak şarkılara eşlik etti.

Kuliste öpücüklere boğdu

Sarıkaya, konser boyunca Mert Demir'in fotoğrafının olduğu bir tişörtle dans etti ve özellikle "Gözlerime Bak" şarkısında sevgilisinin gözlerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Konser sonrasında ise rol arkadaşlarıyla birlikte kulise geçen güzel oyuncu, burada da sevgilisini öpücüklere boğdu.

Kuliste eğlenceli anlar yaşayan ünlü çift ve dizideki rol arkadaşları, birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Serenay Sarıkaya, bu özel anları Instagram hesabından da paylaşarak takipçilerine duyurdu. Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'e sarılarak öptüğü kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.