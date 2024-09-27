Eski milli futbolcu Serhat Akın, dün gece Beykoz’da uğradığı silahlı saldırı sonucu sağ ayak bileğinden vurularak yaralandı. Bugün ameliyat olacak olan Akın’ın bağ, doku ve kemiklerinde tahribat olduğu ve bir süre koltuk değnekleri kullanmak zorunda kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gece geç saatlerde Akın’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Eski milli futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'dan geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da Serhat Akın’a destek mesajı yayınladı: "Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Faillerin hızlıca yakalanarak adaletin sağlanmasını temenni ediyorum. Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Spor dünyasından birçok isim, Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayınladı.