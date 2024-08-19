İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Temmuz’daki toplantısında, okul servis ücretlerine yapılan yüzde 16’lık zamla 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Ancak, zam oranının açıklanmasının ardından bazı servis şirketleri, bu ücretlere uymayarak velilerden yasa dışı şekilde yüksek ücret talep edebiliyor.

Yüksek ücret taleplerine hukuki yanıt

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, en kısa mesafenin 23 bin lira olarak belirlenmesine rağmen bazı servis şirketlerinin 70-80 bin lira talep ettiğini belirtti. Bu durumda velilerin okul yönetimine dilekçe sunarak durumu bildirmesi gerektiğini ifade eden Saraçlı, okul yönetimlerinin durumu düzeltmemesi halinde velilerin ilçe milli eğitim müdürlüklerine de şikayette bulunabileceğini kaydetti.

Hostes farkı eklenmesiyle fahiş rakamlara dikkat

Saraçlı, servislerde hostes zorunluluğu nedeniyle servis şirketlerinin ücretlere ek olarak yüzde 30 zam yapabilme yetkileri olduğunu, ancak bu eklemenin bile talep edilen fahiş rakamları meşrulaştırmadığını vurguladı. "23 bin liralık mesafe ücretine yüzde 30 zam yapılsa bile 70-80 bin lira gibi yüksek rakamlar söz konusu olmamalı," diyen Saraçlı, bu tür taleplerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Tüketici hakem heyetleri ve mahkemelere başvuru

Saraçlı, velilerin 104 bin liraya kadar olan ödemelerini, ikamet ve okul adreslerini Tüketici Hakem Heyetlerine bildirmeleri durumunda geri alma hakkına sahip olduklarını söyledi. Ayrıca, fahiş fiyat talep eden servisçilerin idari para cezalarına çarptırılması ve Milli Eğitim Bakanlığınca inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Davalar kısa sürede sonuçlanıyor

Avukat Barış Ülker, mahkemeye başvuran bir müvekkilinin ödenen paranın yasal faiziyle birlikte geri iadesine karar verildiğini belirtti. Fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin, servis şirketine bildirimin ardından Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabileceklerini ifade eden Ülker, dava sürecinin uzun olduğu endişesiyle mahkemeye başvurmaktan kaçınılmaması gerektiğini belirtti.