Evde kolayca yapabileceğiniz bu yaş pasta tarifi, hem pratik hem de lezzetli. Artık pastaneden hazır almak yerine, kendi mutfak becerilerinizi konuşturma zamanı!
Evde Yaş Pasta Yapımı İçin Malzemeler
Pandispanya İçin:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- Yarım çay bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Krema İçin:
- 2,5 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Süsleme İçin:
- Çilek, muz veya mevsim meyveleri
- Çikolata parçacıkları
- Fındık, fıstık veya ceviz kırıkları
Pandispanya Yapımı:
- Yumurta ve şekeri çırpın: İlk olarak yumurtaları ve şekeri bir kaba alın. Mikserle yüksek hızda krema kıvamına gelene kadar çırpın. Bu işlem, pandispanyanın kabarık ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.
- Sıvı malzemeleri ekleyin: Çırpma işlemi bittikten sonra, sütü karışıma ekleyin ve düşük hızda birkaç dakika daha çırpın.
- Kuru malzemeleri ekleyin: Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı yumurtalı karışıma eleyerek ekleyin ve spatula yardımıyla yavaşça karıştırın.
- Fırına verin: Hazırladığınız pandispanya karışımını yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Pandispanyanın piştiğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz.
- Soğumaya bırakın: Pandispanya piştikten sonra fırından çıkarın ve soğuması için bir kenarda bekletin.
Krema Hazırlığı:
- Kremayı pişirin: Bir tencereye sütü, unu, nişastayı ve şekeri ekleyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
- Vanilya ve tereyağı ekleyin: Kıvam almış kremayı ocaktan alın, vanilya ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Kremayı soğuması için bir kenara alın, arada bir karıştırarak kabuk bağlamasını önleyin.
Pasta Birleştirme:
- Pandispanyayı kesin: Soğuyan pandispanyayı dikkatlice ortadan ikiye kesin. Alt katını bir servis tabağına alın.
- Kremayı sürün: Hazırladığınız kremayı alt kat pandispanyanın üzerine bolca sürün. Üzerine dilimlenmiş meyveleri yerleştirin.
- İkinci katı yerleştirin: Pandispanyanın ikinci katını kremanın üzerine kapatın. Kalan kremayı pastanın üstüne ve yanlarına spatula yardımıyla güzelce yayın.
- Süsleyin: Pastanın üzerini meyveler, çikolata parçacıkları, fındık veya ceviz kırıklarıyla süsleyin. İsterseniz üzerine eritilmiş çikolata gezdirebilirsiniz.
Servis:
Pastayı en az 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra dilimleyerek sevdiklerinize ikram edin. Hem lezzetli hem de tamamen sizin elinizden çıkan bu yaş pasta, doğum günlerine tatlı bir dokunuş katacaktır.
Püf Noktaları:
- Pandispanyayı bir gün önceden yapıp dinlendirirseniz, daha kolay kesilir ve daha lezzetli olur.
- Kremanın daha parlak ve yumuşak olması için piştikten sonra mikserle birkaç dakika çırpabilirsiniz.
- Meyve ve çikolata gibi malzemelerle süslerken yaratıcılığınızı kullanarak pastaya farklı bir dokunuş katabilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme