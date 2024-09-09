Evde kolayca yapabileceğiniz bu yaş pasta tarifi, hem pratik hem de lezzetli. Artık pastaneden hazır almak yerine, kendi mutfak becerilerinizi konuşturma zamanı!

Evde Yaş Pasta Yapımı İçin Malzemeler

Pandispanya İçin:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Krema İçin:

2,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Süsleme İçin:

Çilek, muz veya mevsim meyveleri

Çikolata parçacıkları

Fındık, fıstık veya ceviz kırıkları

Pandispanya Yapımı:

Yumurta ve şekeri çırpın: İlk olarak yumurtaları ve şekeri bir kaba alın. Mikserle yüksek hızda krema kıvamına gelene kadar çırpın. Bu işlem, pandispanyanın kabarık ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. Sıvı malzemeleri ekleyin: Çırpma işlemi bittikten sonra, sütü karışıma ekleyin ve düşük hızda birkaç dakika daha çırpın. Kuru malzemeleri ekleyin: Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı yumurtalı karışıma eleyerek ekleyin ve spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Fırına verin: Hazırladığınız pandispanya karışımını yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Pandispanyanın piştiğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz. Soğumaya bırakın: Pandispanya piştikten sonra fırından çıkarın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

Krema Hazırlığı:

Kremayı pişirin: Bir tencereye sütü, unu, nişastayı ve şekeri ekleyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Vanilya ve tereyağı ekleyin: Kıvam almış kremayı ocaktan alın, vanilya ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Kremayı soğuması için bir kenara alın, arada bir karıştırarak kabuk bağlamasını önleyin.

Pasta Birleştirme:

Pandispanyayı kesin: Soğuyan pandispanyayı dikkatlice ortadan ikiye kesin. Alt katını bir servis tabağına alın. Kremayı sürün: Hazırladığınız kremayı alt kat pandispanyanın üzerine bolca sürün. Üzerine dilimlenmiş meyveleri yerleştirin. İkinci katı yerleştirin: Pandispanyanın ikinci katını kremanın üzerine kapatın. Kalan kremayı pastanın üstüne ve yanlarına spatula yardımıyla güzelce yayın. Süsleyin: Pastanın üzerini meyveler, çikolata parçacıkları, fındık veya ceviz kırıklarıyla süsleyin. İsterseniz üzerine eritilmiş çikolata gezdirebilirsiniz.

Servis:

Pastayı en az 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra dilimleyerek sevdiklerinize ikram edin. Hem lezzetli hem de tamamen sizin elinizden çıkan bu yaş pasta, doğum günlerine tatlı bir dokunuş katacaktır.

Püf Noktaları:

Pandispanyayı bir gün önceden yapıp dinlendirirseniz, daha kolay kesilir ve daha lezzetli olur.

Kremanın daha parlak ve yumuşak olması için piştikten sonra mikserle birkaç dakika çırpabilirsiniz.

Meyve ve çikolata gibi malzemelerle süslerken yaratıcılığınızı kullanarak pastaya farklı bir dokunuş katabilirsiniz.