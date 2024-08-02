Sevilay Sabancı Çınar, Sabancı Ailesi'ne açtığı dava sonucunda Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğunu kanıtladı. Yargıtay kararına göre, Çınar’ın miras hakkı kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi'nin hakkını vermediğini iddia etti ve bu nedenle dava açtı. İlgili mahkeme, tazminat ödenmesine karar verirken, Atlı Köşk üzerindeki hak taleplerini reddetti. Çınar’ın itirazı sonrası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, köşkün tapusunun iptaline ve intifa hakkının kaldırılmasına karar verdi.

Hissenin satışı ve icra süreci

Çınar, 1/48 hisseyi internet üzerinden satışa sunduktan sonra, hissesini İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi’ne taşıdı. 24 Temmuz 2024 tarihinde 31 milyon 250 bin liradan satışa açılan hisseye 183 teklif verildi. Sonuç olarak, eski avukatı Haldun Hulki Gürcan, 200 milyon lira teklif verdi. Satış işleminin tescillenmesi için Gürcan’ın 200 milyon lirayı 7 gün içerisinde ödemesi gerekiyor.

Gürcan’ın açıklamaları

Haldun Hulki Gürcan, Sevilay Sabancı Çınar’ın eski avukatı olarak, avukatlık ücretini alamadığı için icra yoluna başvurduğunu belirtti. Gürcan, Atlı Köşk üzerindeki haciz işlemleri sonucu 1/48 hissenin satışına iştirak etti ve en yüksek teklifi vererek hisseyi satın aldı. Gürcan, avukatlık ücretinin sözleşmeye dayandığını ve öncelikli alacaklı olarak ücretini tahsil etmek istediğini vurguladı.