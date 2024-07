2006 yılında vizyona giren "Şeytan Marka Giyer" filmi, moda dergilerini ve bu dünyadaki entrikaları konu alan bir komedi draması olarak büyük beğeni toplamıştı. Aradan geçen yılların ardından, filmin devamı için hazırlıkların başladığı ve bu yeni filmde moda dünyasında yaşanan değişimlerin ele alınacağı konuşuluyor.

Miranda Priestly geri dönüyor

Puck ve Variety tarafından aktarılan haberlere göre, devam filminde Meryl Streep'in bir kez daha korkulan editör Miranda Priestly rolünde izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Miranda Priestly karakterini bu kez kariyerinin son günlerinde, geleneksel dergilerin düşüşüyle mücadele ederken göreceğiz. Ayrıca, Emily Blunt da Emily Charlton rolüne geri dönecek ve karakterini bu kez lüks bir grubun üst düzey yöneticisi olarak izleyeceğiz. İlk filmin senaristi Aline Brosh McKenna da projede yer alacak isimler arasında.

Anne Hathaway'in geri dönüşü belirsiz

İlk filmde Miranda Priestley'nin asistanı Andy Sachs rolünde izlediğimiz Anne Hathaway'in devam filminde yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İlk film 325 milyon dolar hasılat elde etti

"Şeytan Marka Giyer" filmi, kurgusal üst düzey Runway moda dergisinde geçen hikayesiyle büyük ilgi görmüş ve dünya genelinde 325 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Film, 2003 yılında yayınlanan aynı adlı romanın bir uyarlaması olup, bu romanın ABD Vogue editörü Anna Wintour'dan esinlendiği söyleniyor. İlk filmin başarısının ardından, 2013 yılında "Revenge Wears Prada: The Devil Returns" ve 2018 yılında "When Life Gives You Lululemons" adlı iki devam kitabı daha yayınlandı.

Beklentiler yüksek

Yeni filmle ilgili detaylar netleşmese de, "Şeytan Marka Giyer" hayranları şimdiden büyük bir heyecanla bekliyor. Moda dünyasının entrikalarını ve değişen dinamiklerini bir kez daha beyaz perdeye taşıyacak olan bu film, moda tutkunları ve sinemaseverler için kaçırılmayacak bir yapım olacak gibi görünüyor.