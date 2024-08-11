Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Derneği tarafından düzenlenen Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu Şehitleri Anma Etkinliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, 17 Ağustos 2019 tarihinde Kireçtepe'de yapılan ilk anma etkinliğinin beşinci yıldönümünde düzenlendi.

Etkinlik programı ve anma töreni

Anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alan rehberi Nihat Ergin, katılımcılara Anafartalar Savaşı'nın detaylarını, Mustafa Kemal'in liderliğini ve Bursa ile Gelibolu seyyar jandarma taburlarının savaştaki önemli rollerini aktardı.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı konuşmada, savaşın stratejik ve tarihsel önemine vurgu yaptı. Kaşdemir, bu tür etkinliklerin, tarih bilincini tazelemek ve şehitlerin anısını yaşatmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Etkinliğin sonunda Çanakkale Türküsü

Etkinlik, Gelibolu Musiki Derneği Başkanı Orhan Selçuk'un öncülüğünde, tüm katılımcıların birlikte seslendirdiği Çanakkale Türküsü ile sona erdi. Bu özel an, katılımcılar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu ve şehitlerin anısına olan saygıyı pekiştirdi.