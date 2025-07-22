SGK'nın ödediği ilaç bedeli geri istenebilir

Akciğer kanseri nedeniyle 4 Temmuz’da hayatını kaybeden yazar Nihat Genç’in tedavi sürecinde kullanılan ve mahkeme kararıyla SGK tarafından karşılanan akıllı ilaca dair önemli bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin ilacın bedelinin SGK tarafından ödenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Genç’in avukatı Ersan Barkın, “SGK’nin ödediği bir ilaç bedeli vardı, onun iade sürecini başlatacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Mahkeme kararı iptal edildi

Ankara 62. İş Mahkemesi, yazar Nihat Genç’in tedavisinde kullanılan Tecentriq adlı akıllı ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı vermişti. Ancak SGK’nın itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, söz konusu kararın hukuki koşulları taşımadığı gerekçesiyle iptal etti.

Mahkeme, “İlacın SGK’nın ödeme listesinde bulunmadığı ve talebin esas yargılamayı gerektirdiği” değerlendirmesiyle ihtiyati tedbirin kaldırılmasına hükmetti.

“Bu kabul edilebilir değil”

Avukat Ersan Barkın, istinaf mahkemesinin kararını eleştirerek, “Bu kabul edilebilir değil. Davaların çoğunda esas tartışma, ilacın listede olup olmamasına indirgeniyor. Ancak burada asıl olan, hastaların zamanında tedaviye ulaşabilmesi” dedi.

Genç’in bu tedaviden mahkeme kararıyla faydalandığını belirten Barkın, SGK’nın bu ödeme nedeniyle iade süreci başlatabileceğini ve bu bedelin mirasçılardan istenebileceğini aktardı.

"Nihat abiye yakışır bir toplumsal mücadeleydi"

Barkın, konunun sadece bireysel bir dava olmadığını, aynı zamanda kamu sağlığı ve sosyal güvenlik politikaları açısından da toplumsal boyut taşıdığını vurguladı. “Bu dava, Nihat Genç’e yakışır bir toplumsal mücadeleydi. Bu konuda yüzlerce dava açtık. Ne yazık ki birçoğunda müvekkillerimiz dava sürerken hayatını kaybediyor” dedi.

Devletin görevi: Hastaya yük değil, çözüm üretmek

SGK'nın bu süreçte hekimlerin verdiği reçeteleri dikkate alması gerektiğini belirten Barkın, “Devletin görevi, ekonomik gücü olmayan hastaların tedaviye erişimini engellemek değil, kolaylaştırmaktır. İnsanlar şifa ararken bir yandan da hukuki mücadele vermek zorunda bırakılıyor” diye konuştu.

Dava mirasçılar tarafından sürdürülecek

Avukat Barkın, davayı Nihat Genç’in mirasçılarının sürdüreceğini ifade ederek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. SGK’nın geri ödeme talebinin mahkemeye yansıyıp yansımayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.