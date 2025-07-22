Türkyılmaz: Orman alanlarının imara açılması mümkün değil

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette, kamuoyunda sık sık gündeme gelen "yanan orman arazileri imara açılıyor" iddialarına sert tepki gösterdi. Türkyılmaz, bu söylemlerin gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, “Anayasamızın 169. maddesi gereği, yanan alanların ormanlaştırma dışında kullanılması mümkün değildir” dedi.

Orman şehitleri anıldı, sahada inceleme yapıldı

İzmir ziyareti sırasında iki orman şehidi için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Manisa’ya geçen heyet, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Türkyılmaz, orman yangınları sırasında hayatını kaybeden orman işçilerini rahmetle andı.

Yangınların çoğu insan kaynaklı

Türkyılmaz, Türkiye'deki orman yangınlarının %90’ının insan kaynaklı olduğunu belirtti. “İhmalkârlık, dikkatsizlik bu yangınların başlıca sebepleridir. Toplum olarak daha dikkatli olmalıyız” dedi. Yangınlarla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü’nün Türkiye yüzölçümünün %30’undan sorumlu olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, geri kalan %60’lık kırsal alanda ise sorumluluğun belediyelere ait olduğunu ancak çoğu zaman müdahale edilmediğini ifade etti.

Medyada çıkan iddialar kamuoyunu yanıltıyor

Yangınların ardından kamuoyuna yansıyan “yanan alanların turizme açılacağı” yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, “Bugüne kadar Türkiye’de yanan hiçbir alan orman dışında kullanılmadı. Bu tür söylemlerle devletin aklıyla oynanmak isteniyor. Eğer bu cehaletten yapılıyorsa derslerine iyi çalışsınlar. Ama bilerek yapılıyorsa ‘hain’ tanımı tam yakışmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Birlikte gidelim, yerinde gösterelim”

2021 yılında Türkiye’de 135 bin hektarlık ormanlık alanın yandığını hatırlatan Türkyılmaz, bu alanlarda başka amaçla kullanım olmadığını yineledi. “Hodri meydan. Bu iddiayı ortaya atan tüm medya organlarını, siyasetçileri, sanatçıları alalım, gidelim yerinde görelim. Bir metrekare bile orman dışında kullanıldıysa görelim” diye konuştu.

Orman teşkilatı zorlu koşullarda mücadele ediyor

Türkyılmaz, orman teşkilatının tüm personeliyle canla başla çalıştığını ve yangınla mücadelede şehitler verildiğini hatırlatarak, teşkilatın itibarsızlaştırılmasına karşı çıktıklarını dile getirdi. “Canını ortaya koyan insanlara iftira atmak, hem vicdansızlık hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmektir” dedi.