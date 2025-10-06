Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İstanbul, Ankara ve İzmir’de usulsüz emeklilik şüphesi taşıyan binlerce kişiye savunma yazısı göndermeye başladı. Yapay zekâ destekli denetimler sonucunda hazırlanan listelerde, sahte sigortalılık ve sahte boşanma işlemleri öne çıktı. Emeklilere, tebligatın ardından üç iş günü içinde başvuru yapma zorunluluğu getirildi.



SGK Denetimlerinde Yeni Dönem

SGK, 2025 yılının başında oluşturduğu uzman ekiplerle milyonlarca çalışanın primlerini geriye dönük taramaya başladı. Denetimlerde yapay zekâ destekli analizler ve gelen ihbarlar temel alınarak şüpheli işlemler belirlendi. Bu kapsamda, sahte sigortalılık ve sahte boşanma en sık rastlanan usulsüzlük türleri oldu.

Savunma Yazıları Gönderilmeye Başlandı

İlk aşamada, emeklilik öncesi son beş yıllık çalışma geçmişi mercek altına alındı. Şüpheli listesine alınan kişilere savunma yazıları ikamet adreslerine gönderildi. Emekliler, tebligatı aldıktan sonra üç iş günü içinde en yakın SGK il veya ilçe müdürlüğüne giderek izahat vermek zorunda.

Bu süreçte, sadece emekliler değil, aynı dönemde ve aynı iş yerinde çalışmış kişilerin de tanık olarak dinlenmesi planlanıyor. SGK bu aşamada neden şüpheli listesine alındıklarına ilişkin detaylı bilgi paylaşmıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir Öncelikli

İncelemeler şehir bazında kategorize edilirken, emekli nüfusunun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir’de denetimler son aşamaya geldi. Yaklaşık 100 bin tebligat hazırlandı. 2026 itibarıyla denetimlerin daha küçük şehirlerde yoğunlaşması bekleniyor.

Emeklilik İptali ve Geri Ödeme Gündemde

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilirse, ilgili kişinin aldığı maaş yasal faiziyle geri tahsil ediliyor. Gerekli görülmesi halinde SGK, konuyu adli makamlara taşıyabiliyor. Ayrıca, usulsüz çalışılan döneme ait primler siliniyor ve yeniden emeklilik hakkı kazanılabilmesi için hem iade hem de eksik primlerin tamamlanması isteniyor.