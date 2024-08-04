Türkiye genelinde emeklilere yönelik yeni bir hizmet başlatıldı. SGK'nın duyurduğu bu hizmet kapsamında, emekliler ve bir yakınları, Türkiye’nin 81 ilinde yer alan anlaşmalı kaplıcalarda ücretsiz tedavi görebilecek. Bu program, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor.

Programın kapsamı ve şartları:

1. Ücretsiz kaplıca hizmeti:

SGK tarafından başlatılan yeni destek programı, emeklilerin ve bir yakınlarının Türkiye genelindeki kaplıca tesislerinde ücretsiz olarak tedavi olabilmesini sağlıyor. Emekliler, Sağlık Bakanlığı’ndan işletme izni almış kaplıcalarda tedavi görebilecekler. Tüm masraflar, Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.

2. Sağlık kurulu raporu gerekli:

Tedavi için emeklilerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından verilen sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekiyor. Bu rapor, hastalığın tanısı, tahmini tedavi süresi ve seans sayıları gibi bilgileri içermeli ve başvuru sırasında 6 aydan eski olmamalıdır.

3. Başvuru süreci:

Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, başvurunun 5 iş günü içinde kaplıca tesisine yapılması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapılmaması durumunda, yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu gerekmiyor. Ancak, raporun geçerlilik süresi boyunca tedaviye devam edebilmek için sağlık hizmet sunucusunun düzenlediği Hasta Sevk Formu ile işlemler yapılmalı.

4. Masrafların karşılanması:

SGK onaylı kaplıca tesislerinde yapılan tedavilerde, hem emeklilerin hem de refakatçilerinin giderleri karşılanıyor. Bu imkanlardan yararlanabilmek için, tedaviye başlamadan önce 6 ay içinde alınmış bir sağlık kurulu raporunun bulunması şart.

Programın amacı ve önemi:

Bu düzenleme, özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, onlara önemli bir destek sunmayı amaçlıyor. Ekonomik zorluk yaşayan emekliler için bu hizmet, hem sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlıyor hem de ekonomik destek sunuyor.

Detaylı bilgi için:

Emekliler ve yakınları, bu hizmetten yararlanmak ve detaylı bilgi almak için Sağlık Bakanlığı’nın web sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan iletişim kanalları aracılığıyla bilgi alabilirler.