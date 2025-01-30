Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine 56 yeni ilacın daha eklendiğini duyurdu. Bu ilaçların 43'ünün yerli üretim olduğunu belirten Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemenin hastalar için büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Kanser, böbrek ve organ nakli ilaçları da listede

Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında;

3 kanser ilacı

3 kronik böbrek yetmezliği ilacı

3 organ nakli sonrası kullanılan ilaç

2 kan ürünü

2 alerji aşısı

2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunuyor.

Bu yeni düzenlemenin, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar için büyük bir adım olduğu belirtiliyor.