Elden Ring'in genişleme paketi Shadow the Erdtree, oyunculara FromSoftware'in bugüne kadarki en zorlu boss'larını sunacak. Oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki, oyunun zorluk seviyesinin korunmasının, oyuncuların elde ettiği başarı hissi için kritik olduğunu belirtti.

Zorluk seviyesi tartışmaları

FromSoftware oyunları, zorlayıcı yapılarıyla tanınırken, Elden Ring'in 25 milyon kopya satması, oyunların zorluk seviyesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Geliştiricinin zorluğu azaltması veya farklı zorluk modları eklemesi yönündeki bazı çağrılar devam ederken, Miyazaki bu konudaki duruşunu korudu. The Guardian'a konuşan Miyazaki, oyunun zorluğunun neden önemli olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Eğer gerçekten tüm dünyanın oyunu oynamasını isteseydik, zorluğu giderek daha da azaltabilirdik ancak bu doğru bir yaklaşım değildi. Bu yaklaşımı benimsemiş olsaydık, oyunun bu başarıyı yakalamış olabileceğini sanmıyorum çünkü oyuncuların bu engelleri aşarak elde ettikleri başarı hissi, deneyimin çok temel bir parçası. Zorluk seviyesini düşürmek oyunu bu keyiften mahrum bırakırdı ki bu da benim gözümde oyunun kendisini bozardı."

Shadow of the Erdtree'nin zorlukları

Miyazaki, Shadow of the Erdtree genişleme paketinin, FromSoftware'in oyuncunun dayanıklılık sınırlarını zorlayan boss'lar içerdiğini belirtti. Genişleme paketine girmek bile oyuncular için zorlayıcı olacak, çünkü isteğe bağlı bir boss'u yenmeleri gerekecek.

Geliştiricinin bu kararı, oyun dünyasında zorluk seviyesinin önemli bir bileşen olduğunu savunan birçok oyuncu tarafından olumlu karşılandı. FromSoftware'in zorluğu koruma yönündeki ısrarı, oyunculara unutulmaz ve tatmin edici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Elden Ring'in genişleme paketi Shadow the Erdtree, oyuncuları bir kez daha zorlu bir maceraya davet ediyor. FromSoftware, zorluğu ile gündem olan bu yeni genişleme paketinde, oyuncuların sınırlarını gerçekten zorlamayı amaçlıyor.