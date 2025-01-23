İngiltere Championship’te heyecan, 24 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak Sheffield Utd - Hull City maçıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmanın detayları belli oldu.

Maçın yayın bilgileri

Tarih: 24 Ocak 2025 Cuma

Saat: 23:00

Yayıncı Kanal: Tuttur TV



Şifresiz yayın detayları

Maçın Tuttur TV üzerinden canlı yayınlanacağı duyuruldu. Ancak, yayın platformunun erişim şartlarını önceden kontrol etmek, izleyicilerin karşılaşmayı kesintisiz takip edebilmesi için önemli.

Sheffield Utd ve Hull City’nin hedefleri

Sezonun bu kritik döneminde iki takım da puan mücadelesi için sahaya çıkıyor. Sheffield Utd, taraftar desteğiyle avantaj sağlamayı hedeflerken, Hull City deplasmanda sürpriz bir galibiyet arıyor. Championship’te sıralamayı etkileyecek bu maç, büyük bir çekişmeye sahne olacak.