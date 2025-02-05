Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu'nun 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında ‘güvenli şehirler, güçlü yarınlar’ vurgusu yaptı. Zorlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam iki yıl geçti. Deprem, sadece binaları değil, binlerce hayatı da yerle bir etti. O büyük acıyı hâlâ yüreğimizde hissediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve dayanma gücü diliyoruz.

Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen art arda sarsıntılar, yaşadığımız coğrafyanın değişmez bir gerçeği olan deprem riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Artık depremi yalnızca yaşandıktan sonra konuşan bir ülke olmaktan çıkmalıyız. Acıyı önlemenin tek yolu, felaket gelmeden harekete geçmektir.

Dirençli kentler

Kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir iş birliği içinde çalışması gerekiyor. Mevcut yapı stoku gözden geçirilmeli, riskli binalar ya güçlendirilmeli ya da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmelidir. Kentsel dönüşüm, yalnızca eski ve riskli yapıların yenilenmesi değil, aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler inşa etmenin en önemli adımlarından biridir. Bilimin ve aklın ışığında, güvenli bir gelecek inşa etmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü güvenli şehirler, güçlü yarınlar demektir. Bugün alacağımız her önlem, yarın yaşanacak bir felaketi önleyebilir. Bu duygu ve düşüncelerle, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanların acılarını yürekten paylaşıyoruz.’’