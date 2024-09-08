Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber güvenlik alanında önemli bir adım olarak kabul edilen "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı"nın, yerli ve milli teknolojilerin ekonomik katkılarını artırmayı hedeflediğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Tasarımdan itibaren güvenlik ilkesiyle yerli ve milli olarak ürettiğimiz teknolojiler fark yaratıyor. Yerli ve milli siber güvenlik hizmetlerini kullanarak, dışa bağımlılığı azaltıp ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacağız" dedi.

Yerli teknolojilerle ulusal güvenlik

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki vizyon belgesi olan yeni strateji ve eylem planının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Stratejinin, Türkiye'nin siber güvenlik altyapısını güçlendirmek ve ulusal güvenliği artırmak amacıyla hazırlandığını vurguladı. "Yeni teknolojilerle gelişen ve karmaşıklaşan siber tehditler karşısında, siber sahamızın 7/24 korunmasını sağlamak için özverili çalışmalar yapıyoruz. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın 2024-2028 dönemi için belirlediğimiz hedefler ve stratejik amaçlarla, siber güvenlik alanında elde ettiğimiz kazanımları daha da ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Eylem planının detayları

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, 6 stratejik amaç ve 18 hedef içeren kapsamlı bir yapıya sahip. Bakan Uraloğlu, bu hedeflere ulaşmak için 61 eylem maddesinin hazırlandığını belirtti. Siber güvenlikte artan riskler ve tehditler karşısında dayanıklılığın artırılması gerektiğinin altını çizen Uraloğlu, risk temelli analizler ve acil durum planlarının önemine dikkat çekti.

Sıfır güven yaklaşımı ve yeni teknolojiler

Siber tehditlerin sıklığı ve karmaşıklığının artmasıyla birlikte, siber savunma çalışmalarının proaktif ve risk odaklı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, "5G, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi gelişmeler, 'sıfır güven' anlayışını zorunlu kılıyor. Ayrıca yapay zeka ve büyük veri altyapılarıyla siber güvenlik çalışmalarına entegre edilmeli" dedi.

Ekonomik yükselme ve yerli ürünlerin desteklenmesi

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli teknolojilerin siber güvenlik alanında sunduğu avantajlara değinerek, "Yerli üretim siber güvenlik çözümleri kullanarak ulusal güvenliği artırmak ve ekonomik bağımsızlığı sağlamak istiyoruz. Ayrıca, dünya pazarlarındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Siber güvenlik teknolojilerimizle ülkemizin tüm hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.