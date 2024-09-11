İzmir'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, kent genelinde olumsuz etkiler yarattı. Özellikle Özdere ve Menderes bölgelerinde su baskınları ve trafik sorunları yaşandı.

Araçlar ilerlemekte zorlandı

Gece saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, şehrin çeşitli noktalarında su birikintilerine yol açtı. Konak ilçesindeki Halkapınar Mahallesi'nde yollar su altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Özdere Mahallesi'nde bazı evlerin zemin katları suyla doldu, Menderes'te ise birkaç araç suda mahsur kaldı.

Otogar su altında kaldı

Şehir merkezindeki önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir Otogarı'nı sular altında bıraktı. Yoğun yağışlar nedeniyle otogarın zemin katı, otopark alanları ve çevre yollar ciddi şekilde suyla doldu. Yağışların ardından bölgede oluşan su birikintileri, hem otogar içerisindeki hem de çevresindeki yolları olumsuz etkiledi. Araçlar ve yolcular, su birikintileri nedeniyle büyük zorluklar yaşadı.

Organize sanayi bölgesi çevresinde su birikintileri

Torbalı ilçesindeki organize sanayi bölgesi çevresinde meydana gelen su birikintileri de sürücülere büyük zorluklar yaşattı. Şiddetli yağışların yanı sıra gök gürültülü sağanak, şehri gece boyunca aydınlatan şimşeklerle birlikte görüldü.

Trafik akışı, sağanak nedeniyle kent arterlerinde yoğunlaştı, bazı bölgelerde yollar kullanılamaz hale geldi.