Güzel oyuncu, Zeynep Özkaya erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan aldığı sürpriz evlilik teklifi ile hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Hayatımın şokunu yaşadım"

Zeynep Özkaya, erkek arkadaşı Oğulcan Can'ın hazırladığı sürpriz doğum günü partisi olduğunu düşündüğü organizasyonda hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. Oğulcan Can, doğum günü olduğunu düşündüğü anlarda Zeynep Özkaya'ya evlilik teklifi yaparak herkesi şaşırttı. Özkaya, bu özel anları sosyal medya hesabından "Hayatımın şokunu yaşadım. Doğum gününe geldim sanarken olanlara bak, inanılmaz mutluyum. Çok mutlu olalım aşkım benim" notuyla paylaştı.

26 yaşındaki oyuncunun bu mutlu anlarını paylaşması, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok takipçisi, çocuk yaşlarda izledikleri Zeynep Özkaya'nın büyüdüğünü fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Paylaşım altına yapılan yorumlarda en çok dikkat çeken ifadelerden biri de "Sen ne ara büyüdün?" oldu.