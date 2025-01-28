Sihirli Annem dizisindeki "Betüş" karakteriyle hafızalarda iz bırakan İnci Türkay, 2017 yılında bir anda Londra'ya taşınarak oyunculuğu bırakmıştı. Bu karar, Türkay’ın hayranlarını üzmüş ve merak konusu olmuştu. Uzun süre neden yurt dışına taşındığını açıklamayan Türkay, nihayet sessizliğini bozarak katıldığı bir programda taşınma sebebini şoke eden bir şekilde açıkladı.

"Zamanı geldi" dedi ve gitti

Türkay, Londra'ya taşınmasının nedenini, “Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum” sözleriyle açıkladı. Çok keskin dönüşler yaptığını belirten Türkay, “Devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir anda istifa ettim. Bir gün diyorum ki, tamam zamanı geldi” dedi.

Oğlu için yeni bir başlangıç

Türkay, Londra'ya taşınmasının bir diğer sebebini oğluyla ilgili olarak açıkladı: “Ali’yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim.” Türkay, İngiltere'de bir ailenin yanında kaldığı 1999 yılından sonra, oğlu için daha farklı bir yaşam kurma kararı aldığını belirtti. “Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım” diyerek, hayatındaki büyük dönüşümü vurguladı.