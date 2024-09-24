Siirt'in Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda Yusuf Y. ağır yaralandı. Yolda yürüdüğü sırada uğradığı saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Yusuf Y., sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yusuf Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, 2 şüpheli tabancalarıyla birlikte yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.