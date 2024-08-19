İstanbul merkezli geniş çaplı operasyonun ardından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Bu karar, Dilan Polat'ın ailesi için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Milan Efe annesini bekliyor

Dilan Polat gibi cezaevinde olan ablası Sıla Doğu geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Polat'ın görüşüne gittiklerini belirten Sıla Doğu tahliye kararıyla birlikte sevinç gözyaşlarını tutamadı. Sıla Doğu cezaevi çıkışında Dilan ve Engin Polat'ın oğulları Milan Efe ile sosyal medyada mutlu anını paylaştı.

İşte o paylaşım...