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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

18 Ağustos'ta Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda Mustafa Can Ekiciler, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, olayın ardından kaçan üç zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı.

Tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ekiciler için Gazioğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Tekirdağ 'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler toprağa verildi.

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