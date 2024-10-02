Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin karar verildi.

Davada 22 sanık bulunuyordu ve mahkeme, cinayetle ilgili önemli hükümlerde bulundu. Eray Özyağcı, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Selman Bozkurt'a yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Vedat Balkaya ve Suat Kurt da aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezası aldı.

Diğer sanıklar arasında, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel de “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından hapis cezasına çarptırıldılar. Özellikle Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldılar.

Sanıklardan Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç beraat ederken, Caner Güney’in tahliyesine karar verildi. Davanın önemli bir parçası olan Cinayet Büro eski amiri Mustafa Ensar Aykal’ın dosyasının ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Sinan Ateş'in ablasına saldırı

Davanın duruşmasında dikkat çeken bir olay da yaşandı. Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç'a, bir kişi tarafından yumruklu saldırıda bulunuldu.