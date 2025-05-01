Isparta’da Selahattin Seçkin İlkokulu’nda boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmeni Gözde Batmaz Akın’ın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Gıda maddesi kaçtı

Selahattin Seçkin İlkokulu’nda, öğrenciler ders arasında atıştırmalık tükettiği sırada korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi Eylül Y.’nin soluk borusuna gıda maddesi kaçtı. Bir anda nefes almakta zorlanan küçük öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, hızlıca müdahalede bulundu. Akın, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin soluk borusundaki maddeyi çıkarmasını sağladı. Öğrencinin yeniden nefes almasıyla derin bir nefes alan sınıf arkadaşları ve öğretmen, büyük bir panik yaşanan olayın ardından rahatladı.