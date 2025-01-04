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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop 'ta meydana gelen trafik kazası nda 1 kişi yaralandı. Kaza, Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çağdaş Sokak’tan Helvacı Sokak’a dönüş yapan R.B. yönetimindeki 57 DE 767 plakalı otomobil, Yakamoz Sokak’tan gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü D.K. yaralandı.

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