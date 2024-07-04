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Kaza da, sürücüler ile yabancı plakalı otomobilde bulunan Büşra Dalkılıç (37), H.Y.D. (12), R.H.D. (14), E.D. (15) ve İ.E.D (17) yaralandı.

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesi nde iki otomobil in çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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