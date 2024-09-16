SİPER Ürün-2 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi’nin ikinci atış testi, 12 Eylül 2024 tarihinde Sinop Test Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi. Testlerde, Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı ve Füze Fırlatma Sistemi yetenekleri değerlendirildi.

Çelik Kubbe’nin uzun kolu

SİPER Ürün-2, Çelik Kubbe Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin uzun menzil ve yüksek irtifa yeteneklerini artıran bir “uzun kol” olarak tanımlanıyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SİPER’in bölge hava savunması ve stratejik tesislerin korunmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

SİPER projesinin geleceği

SİPER Projesi, Türkiye’nin ilk milli uzun menzilli hava savunma sistemi olarak geliştiriliyor. 100 kilometre menzilli SİPER Ürün-1 Füzesi’nin ardından, 150 kilometre menzil kapasitesine sahip SİPER Ürün-2 Füzesi de envantere girecek. Proje, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle yürütülüyor ve bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

SİPER Ürün-2 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi’nin ikinci atış testi, 12 Eylül 2024 tarihinde Sinop Test Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi. Testlerde, Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı ve Füze Fırlatma Sistemi yetenekleri değerlendirildi.

Çelik Kubbe’nin uzun kolu

SİPER Ürün-2, Çelik Kubbe Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin uzun menzil ve yüksek irtifa yeteneklerini artıran bir “uzun kol” olarak tanımlanıyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SİPER’in bölge hava savunması ve stratejik tesislerin korunmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

SİPER projesinin geleceği

SİPER Projesi, Türkiye’nin ilk milli uzun menzilli hava savunma sistemi olarak geliştiriliyor. 100 kilometre menzilli SİPER Ürün-1 Füzesi’nin ardından, 150 kilometre menzil kapasitesine sahip SİPER Ürün-2 Füzesi de envantere girecek. Proje, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle yürütülüyor ve bu yıl tamamlanması hedefleniyor.