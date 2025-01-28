Şirin Payzın, Türk televizyon dünyasının en tanınmış gazeteci ve sunucularından biridir. 1968 yılında İstanbul'da doğan Payzın, medya sektöründeki başarılı kariyerine 1990’ların sonunda adım atmıştır. Bugün CNN TÜRK ekranlarında kıdemli bir sunucu olarak izleyici karşısına çıkan Payzın, geçmişteki diplomatik deneyimleri ve özel röportajlarıyla dikkat çekmiştir.

Şirin Payzın kimdir?

Şirin Payzın, Kırım göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğmuştur. Babası Nizam Payzın da gazeteci olduğu için, genç yaşlardan itibaren medya ve iletişim dünyasıyla tanışmıştır. Lise yıllarında tiyatro ile ilgilenen Payzın, üniversite eğitimine Fransa’da başlamış, ancak babasının vefatının ardından Türkiye’ye dönmüştür.

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Filoloji Bölümü'nde yarım dönem devam ettikten sonra Bilkent Üniversitesi'ne geçiş yapan Payzın, burada Sanat Tarihi ve İşletme bölümlerini okumuştur. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra New York Üniversitesi’nde eğitimine devam etmiş ve mezun olmuştur.

Şirin Payzın’ın televizyonculuk kariyeri, İstanbul’a döndükten sonra Show TV’de başlamıştır. Ancak, profesyonel gazetecilik kariyerinin ilk yıllarında, 1994-1999 yılları arasında ATV’de diplomasi muhabirliği yapmıştır. Bu dönemde, dünya çapında önemli devlet başkanlarıyla özel röportajlar yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Payzın’ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajdır. Bu röportaj, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Röportajı" ödülüne layık görülmüştür.

Şirin Payzın nerelerde çalıştı?

Şirin Payzın, CNN TÜRK’ün kuruluş yılı olan 1999'da bu kanalda kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başlamıştır. CNN TÜRK’teki kariyerinde önemli programlarda yer almış, 2003-2006 yılları arasında “Yeni Gün” hafta sonu programını sunmuş ve 2006-2007 sezonunda sabah kuşağında sunuculuk yapmıştır.

2007-2009 yılları arasında ise CNN TÜRK’ün Ana Haber bültenini sunan Payzın, kariyerinde pek çok önemli haberi ekranlara taşımıştır. Bugün de CNN TÜRK’te sunuculuğuna devam etmektedir ve izleyicilere güncel olayları tarafsız ve etkili bir şekilde aktarmaktadır.

Şirin Payzın, yalnızca başarılı bir gazeteci değil, aynı zamanda iyi seviyede İngilizce ve Fransızca bilen bir isimdir. Bu dil yetenekleri, onu uluslararası alanda da etkili bir gazeteci yapmaktadır. Payzın, kişisel hayatını genellikle gözlerden uzak tutsa da, profesyonel iş yaşamındaki başarısı ve azmiyle tanınmaktadır.