İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan tarihi Şirince Köyü, günümüzde turizm merkezi olarak büyük ilgi görüyor. Otantik evleri ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan köyün, Cumhuriyet öncesindeki adı ise 'Çirkince'ydi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla köyün adı değiştirilmişti. Şirince adının köye verilmesi, dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik’in talimatı ile gerçekleşti. Vali Dirik, köyün güzel manzaralarını ve atmosferini yansıtan daha olumlu bir isim tercih ederek 'Çirkince' adını 'Şirince' olarak değiştirdi.

Bu değişiklik, köyün tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bugün, Şirince Köyü, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.