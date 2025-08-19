İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şirinyer’deki Beyazıt Aykut Parkı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaları yerinde inceleyerek parkın Bucalılar için güvenli bir sosyal alan haline geleceğini söyledi.

Cemil Tugay çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Cemil Tugay, yenileme çalışmalarının sürdüğü Beyazıt Aykut Parkı’nda incelemelerde bulundu. Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik eşlik etti. Tugay, parkta bulunan yurttaşlarla sohbet ederek taleplerini de dinledi.

Modüler tuvalet yerleştirildi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kısa sürede önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Parkın zemin döşemeleri ve kaldırımları yenilenirken, yurttaşlardan gelen talep üzerine parka modüler tuvalet yerleştirildi.

Aydınlatma güçlendirildi

Eylül ayı başında hizmete alınması planlanan parkta aydınlatma sistemi de güçlendirildi. Böylece park, günün her saatinde güvenle oturulabilecek bir sosyal alana dönüştü. Yeni sosyal donatılar, oturma alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle park cazibe merkezi haline getirildi.

Havuz modernize edildi

Parkın simgeleri arasında yer alan şelaleli havuzun yerine modern bir havuz yapıldı. Yeni peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alanlar sayesinde parkın daha aktif kullanılacağı ifade edildi.