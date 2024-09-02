İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi Dağı kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik geniş kapsamlı "Gürz-12" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde, terör örgütüne yönelik etkili bir operasyon başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü mensuplarının kırsal barınma alanlarını imha etmeye yönelik "Gürz-12" operasyonlarının Şırnak’ta başlatıldığını belirtti.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları, bu kapsamlı harekata katılarak bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Operasyonlar sırasında teröristlerin saklandığı alanlarda yapılan aramalarda, 753 el bombası, 1000 el bombası fünyesi, 2000 elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 milimetrelik bir havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya: "Terörle mücadele sürecek"

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, gece gündüz demeden hem şehir içinde hem de kırsalda operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürecek. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem hazırlığı yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum, Allah onları korusun. Milletimizin duası sizinle."