Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette, iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı. Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Mısır’ın bölgesel barış ve istikrar için önemli rol oynadığını belirterek, "Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için düzenli istişarelerde bulunma konusunda mutabık kaldık" dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı Mısır'a yöneltilen ithamları reddettiğini ve Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olma başvurusu yaptıklarını duyurdu.

Erdoğan, Türkiye ve Mısır’ın Filistin meselesinde ortak bir duruş sergilediğini vurgularken, iki ülkenin ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.