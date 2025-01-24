TrendYol Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Her iki takım da zorlu bir dönemden geçiyor.

Takımların lig performansı

Sivasspor, son 5 maçında sadece 2 beraberlik alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. Bu kötü performans, takımı 15. sıraya geriletmiş durumda. Toplamda 20 puana sahip olan Sivasspor, bu maçta kazanarak hem moral bulmayı hem de ligdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Kayserispor da son haftalarda zor bir dönemden geçiyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16 puanla 17. sırada yer alan Kayseri ekibi, bu kritik deplasmandan galibiyetle dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 25 Ocak 2025

25 Ocak 2025 Saat: 13:30

13:30 Yayın: beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 Stadyum: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

BG Grup 4 Eylül Stadyumu Hakem: Burak Pakkan