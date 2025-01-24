TrendYol Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Her iki takım da zorlu bir dönemden geçiyor.

Takımların lig performansı    

Sivasspor, son 5 maçında sadece 2 beraberlik alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. Bu kötü performans, takımı 15. sıraya geriletmiş durumda. Toplamda 20 puana sahip olan Sivasspor, bu maçta kazanarak hem moral bulmayı hem de ligdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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Kayserispor da son haftalarda zor bir dönemden geçiyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16 puanla 17. sırada yer alan Kayseri ekibi, bu kritik deplasmandan galibiyetle dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor. 

Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?  

  • Tarih: 25 Ocak 2025
  • Saat: 13:30
  • Yayın: beIN SPORTS 1
  • Stadyum: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
  • Hakem: Burak Pakkan
Kaynak: HABER MERKEZİ