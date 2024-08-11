Süper Lig'in yeni sezonu heyecanla başlıyor. İlk haftada Sivasspor, Trabzonspor'u konuk ederek lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mücadele öncesi iki takımın da sahaya çıkacak kadroları belli oldu.

İlk 11'ler belli oldu

Sivasspor'un evinde oynayacağı bu zorlu mücadelede teknik direktörlerin tercihi, sezonun ilk haftası için oldukça kritik. İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler:

Sivasspor:

Kaleci: Nikolic

Defans: Paluli, Sundberg, Radakovic, Emirhan

Orta Saha: Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah

Forvet: Pritchard, Manaj

Trabzonspor:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Denswil, Savic, Barisic, Malheiro

Orta Saha: Okay, Cihan, Bardhi

Forvet: Trezeguet, Visca, Draguş

Maç detayları

Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma, bugün saat 19.15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.