Süper Lig'in yeni sezonu heyecanla başlıyor. İlk haftada Sivasspor, Trabzonspor'u konuk ederek lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mücadele öncesi iki takımın da sahaya çıkacak kadroları belli oldu.
İlk 11'ler belli oldu
Sivasspor'un evinde oynayacağı bu zorlu mücadelede teknik direktörlerin tercihi, sezonun ilk haftası için oldukça kritik. İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler:
Sivasspor:
- Kaleci: Nikolic
- Defans: Paluli, Sundberg, Radakovic, Emirhan
- Orta Saha: Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah
- Forvet: Pritchard, Manaj
Trabzonspor:
- Kaleci: Uğurcan
- Defans: Denswil, Savic, Barisic, Malheiro
- Orta Saha: Okay, Cihan, Bardhi
- Forvet: Trezeguet, Visca, Draguş
Maç detayları
Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma, bugün saat 19.15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ