Köyün ilk doktoru: Cahit Gümüşer

Kolluca Köyü’nden çıkan ilk doktor olan Cahit Gümüşer, annesinin isteği üzerine 44 yıl önce tıp fakültesi için köyünden ayrıldı. Bu başarı diğer köy sakinlerine ilham verdi ve “Benim çocuğumun ne eksiği var?” diyen aileler çocuklarını tıp okumaya teşvik etmeye başladı.

120 doktor ve 100 tıp öğrencisi

Kolluca Köyü’nden bugüne kadar tam 120 doktor yetişti ve şu an 100’den fazla tıp öğrencisi eğitimine devam ediyor. Köyden mezun olan doktorlar, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında, özellikle ABD’de görev yapıyor.

Köyün gururu

Yaz aylarında köy, doktor plakalı otomobillerle dolup taşarken bu manzara, Kollucalıları büyük bir gururla dolduruyor. Şu an köyde yaşayan 92 kişi, bu başarının sembolü olarak eğitim hayatına devam ediyor ya da kariyerlerinde ilerliyor.