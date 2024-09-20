Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan bir minibüs, dönüş yolunda kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 14 kişi yaralandı.

Kazanın ayrıntıları 

D-100 karayolu üzerinde, Koyulhisar ilçesi üç yol kavşağında meydana gelen kazada, Ordu’dan Diyarbakır’a gitmekte olan  minibüs, sürücüsü T.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay anında minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

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İnceleme başlatıldı 

Kazayı görenlerin hızlıca yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, bulundukları yerden dikkatlice çıkarılarak Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak üzere incelemelere başladı.

Kaynak: İHA