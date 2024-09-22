Sivas-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın detayları

Olay yeri ve zamanı, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Beştepeler mevkiinde gerçekleşen kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza anı Edinilen bilgilere göre, K.M. yönetimindeki 84 AB 671 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolda savruldu.

Yaralıların durumu

Kazada yaralanan sürücü K.M. ile otomobilde bulunan F.M. ve N.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik güvenliği uyarısı

Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması büyük önem taşıyor. Yetkililer, kaza sonrası yol kullanıcılarını uyararak, güvenli sürüş için gereken önlemlerin alınmasını tavsiye etti.