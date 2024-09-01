Temmuz ayının son günlerinde meydana gelen olayda, Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, uğradığı şiddetin ardından yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Dr. Tezvar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruması, meslektaşlarını harekete geçirdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), ülke genelinde aile hekimlerinin katılımıyla siyah giyinerek şiddeti protesto etme kararı aldı. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, her pazartesi günü siyah kıyafetlerle muayene yapacaklarını belirterek, şiddet sebebiyle bir aile hekiminin daha görevini bırakmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Acil yasal düzenleme ve ağır cezai yaptırım şart

Aile hekimlerinin başlattığı “Siyah Protesto” eylemi, bir aydır kararlılıkla sürüyor. Muğla’daki meslektaşlarının yaşadığı acı olayın ardından, her pazartesi siyah giyinerek muayenelerine devam eden hekimler, sağlık sektöründe giderek artan şiddet olaylarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Dr. Nehir, aile hekimlerine yönelik şiddetin son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini vurgulayarak, bu durumun yeni mezun tıp öğrencilerini aile hekimliği alanından uzaklaştırdığına dikkat çekti. Nehir, şiddetin önlenmesi için acil yasal düzenlemeler ve ağır cezai yaptırımlar talep ettiklerini belirtti. Yeni Sağlık Bakanı’ndan bu konuda somut adımlar beklediklerini ifade eden Dr. Nehir, toplum sağlığını korumak için büyük fedakârlıklar yapan sağlık çalışanlarının karşılığının şiddet olmaması gerektiğini söyledi.

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet asla mazur görülemez”

Dr. Türkü Yağmur Nehir, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimler ve kamuoyu spotlarının yanı sıra ailelerin bilinçlendirilmesi ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilebileceğini vurguladı. “Hekime yönelik şiddet hiçbir şekilde mazur görülemez,” diyen Nehir, mevcut hukuki düzenlemelerin caydırıcılığının yetersiz olduğunu belirtti. Halkın eğitilmesi ve gerekli cezaların verilmesi için yetkilileri acilen harekete geçmeye çağıran Nehir, aile hekimlerinin iç huzuruyla görev yapabilmelerinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.