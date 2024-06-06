Katil Saparmurad Hallyev'in ifadesine göre, planlı bir şekilde gerçekleşen cinayette 4 kişi öldürüldü ve cesetleri 160 parçaya bölündü.

Cinayetin Detayları

İzmir Bayraklı'da bir evde bulunan derin dondurucu ve buzdolabında saklanan cesetler, şehri sarsan bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Türkmenistan uyruklu 4 kişinin parçalanmış cesetleri, Saparmurad Hallyev'in korkunç cinayetini ortaya çıkardı.

Hallyev'in ifadesine göre, 13 Haziran'da Gulkamar Hanymova ve yakınlarını öldürmek amacıyla evine gitti. Evde yalnız olan Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra, Hanymova ve kızlarının gelmesini bekleyerek kahvaltı hazırladı. Eve gelen her kişiyi aynı bıçakla öldüren Hallyev, cesetleri çürümemeleri için derin dondurucuya ve buzdolabına yerleştirdi.

İddianame ve Hapis Cezası

Tutuklu sanık hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame kabul edilerek dava süreci başlatıldı.

İddianamede, Hallyev'in cinayetin ardından yakalanarak tutuklandığı ve yaptıklarından pişmanlık duymadığı belirtiliyor.

Olayın Yaşandığı Gün

Korkunç cinayet, 18 Haziran 2023'te Bayraklı ilçesinde bir evde bulunan cesetlerin keşfedilmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli, Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.