Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak hayvanlarına zehirli gıda maddeleri verilerek 25 hayvanın hayatını kaybetmesine neden olundu.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, 22 kedi ve 3 köpek, sokakta bulunan zehirli mamalar nedeniyle öldü. Hayvanların zehirlenme anını fark eden mahalle sakinleri, kedileri ve köpekleri bir bir toplayarak tedavi için Fenerbahçe'deki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Maalesef, tedavi altına alınan hayvanlardan bazıları da kurtarılamadı.

Kadıköy Belediyesi ve ilgili kurumlar harekete geçti

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenmesi sonucu büyük bir üzüntü yaşıyoruz. İl Tarım Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte, zehirleme olayının sorumlularını tespit etmek için çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz ve ilgili ekipler olay yerinde temizlik ve güvenlik önlemleri aldı” dedi.

Kösedağı, ayrıca “Hayvanların ölüm nedenlerini araştırıyoruz ve tekrar böyle bir olay yaşanmaması için gereken önlemleri alıyoruz. Bu süreçte, mahalle sakinlerinin de desteğiyle, sokak hayvanlarını koruma ve olayı çözme konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.

Soruşturma ve önlemler devam ediyor

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Muhtarı Çağla Göksu, olayın daha önce benzer şekilde yaşandığını belirterek, “Geçen yıl Mart ayında da benzer bir katliam yaşanmıştı. O zaman 44 kedi ve farklı hayvanlar zehirlenmişti. Şimdi tekrar böyle bir olay yaşandığı için büyük bir üzüntü içindeyiz. Soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili kamera kayıtları inceleniyor” dedi.

Ekipler, olay yerinde bulunan zehirli gıda maddeleri üzerinde incelemeler yaparak, suçluların tespit edilmesi için çalışmalara devam ediyor. Olayın ardından 200'ün üzerinde vatandaş, sokak sokak gezerek zehirlenen hayvanları aramış ve durumu yetkililere bildirmişti.