Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, bünyesine katılan yeni temizlik personeli için geniş kapsamlı bir oryantasyon programı düzenledi. Eğitim süreci, çalışanların hastane ortamına hızlı uyum sağlaması ve görevlerini bilinçli şekilde yerine getirmesi amacıyla planlandı.

Program kapsamında; hastane temizliği, hijyen kuralları, malzemelerin doğru kullanımı ve depolanması, enfeksiyonlardan korunma yöntemleri, hasta ve çalışan güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, atık yönetimi, hastane içi prosedürler ve acil durum kodları gibi birçok başlık ele alındı.

Eğitimler; Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Pervin Babur, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakan Şahin, Çevre Sağlığı Teknisyeni Mehmet Özen, Eğitim Hemşiresi Vildan Duman Karagücük ve Temizlik Şefi Yasemin Sönmez’in sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Hastane yönetimi, oryantasyon sürecinin yeni personelin mesleki donanımını artırdığına dikkat çekerek, “Bu eğitimlerle çalışanlarımızın görevlerine bilinçli ve güvenli şekilde başlamaları hedeflenmiştir. Katılım gösteren tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.