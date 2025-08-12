

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde, yeni göreve başlayan temizlik personeline yönelik geniş kapsamlı oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerle, personelin hastane ortamına hızlı uyum sağlaması ve görevlerini daha bilinçli şekilde yerine getirmesi amaçlandı.

Hijyen, güvenlik ve acil durum yönetimi anlatıldı

Oryantasyon eğitimi kapsamında, temizlik personeline hastane temizliği, temizlik malzemelerinin doğru kullanımı ve depolanması, hijyen kuralları, enfeksiyondan korunma yolları, hasta ve çalışan güvenliği gibi konular detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitim, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Pervin Babur, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakan Şahin, Çevre Sağlığı Teknisyeni Mehmet Özen, Eğitim Hemşiresi Vildan Duman Karagücük ve Temizlik Şefi Yasemin Sönmez tarafından verildi.

Personel, ayrıca yangın güvenliği, atık yönetimi, hastane içi eğitimler ve acil durum kodları konusunda da bilgilendirildi.

Eğitimi tamamlayan personel göreve hazır hale geldi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni başlayan personele destek sağlamak amacıyla verilen eğitimlerin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göreve yeni başlayan temizlik görevlilerimize kapsamlı bir oryantasyon eğitimi verildi. Bu eğitimlerle yeni görevlerine daha donanımlı başlamaları için gerekli destek sağlanmıştır. Eğitimi tamamlayan personelimize görevlerinde başarılar dileriz.”