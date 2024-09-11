Aydın’ın Söke ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Söke-İzmir Karayolu üzerindeki Argavlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Aydın’dan Söke yönüne seyir halindeki Ö.K. yönetimindeki otomobil, yoğun yağış nedeniyle trafikte hızını düşüren araçlara çarptı. Önünde bulunan T.S.’nin kullandığı araca arkadan çarpan Ö.K.’nin aracı, çarpışma sonucunda her iki araçta da ciddi maddi hasara yol açtı. Kazada, 3 kişi yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sürücülere uyarı

Kazayla ilgili olarak Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülere yağışlı havalarda hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.